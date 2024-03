Thor Batista explica processo judicial: ‘Proteger direitos do meu filho’

Thor Batista, 32, que voltou aos holofotes nos últimos dias após ser alvo de críticas e “comentários maldosos” sobre a própria aparência, explicou o motivo de entrar com processos judiciais contra internautas em suas redes sociais.

O que aconteceu

O empresário contou, em comunicado oficial, que o processo é devido à exposição de seu filho com Lunara Campos. “Diante dos eventos recentes e da distorção da cobertura da mídia a respeito de minha vida pessoal e familiar, sinto a necessidade de vir a público para esclarecer que as medidas legais que estou tomando têm como principal objetivo proteger os direitos fundamentais do meu filho menor”.

Estas medidas são em resposta ao uso inadequado de sua foto e imagem, o que vai contra o que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)… Estou determinado a tomar todas as medidas cabíveis para garantir que os direitos do meu filho sejam respeitados, e que sua imagem e sua infância sejam protegidas contra qualquer abuso

_Thor Batista

Thor ainda alega que os insultos podem causar danos a honra do seu filho. “Os recentes eventos na imprensa e nas redes sociais, que geraram comentários depreciativos, podem acarretar danos à honra e à dignidade do meu filho, o que é inaceitável e será enfrentado com as medidas legais pertinentes”.

Veja a publicação:

Fonte: UOL – SPLASH