Veja Dicas para deixar o pão amanhecido fresco de novo; Veja…

Independente do nome, um pãozinho de padaria não pode faltar no café da manhã ou da tarde na casa de qualquer brasileiro. Mas se você exagerou na quantidade e sobrou no dia seguinte, saiba que é possível recuperar um pão amanhecido e deixá-lo fresco novamente.

O pão francês não fica igual depois de armazenado por um tempo no saquinho e pode acabar borrachudo, molenga e até mesmo duro como pedra. Ainda assim, tem solução e não precisa nem pensar em jogar fora!

Para te ajudar a evitar o desperdício em casa, selecionamos três dicas usando eletrodomésticos diferentes que vão solucionar o problema do pão amanhecido.

No forno

A solução mais simples para ressuscitar um pão amanhecido e torná-lo fresco de novo é usar o tradicional forno. Basta pré-aquecer o forno e colocar o pãozinho por cerca de 5 minutos. Não se esqueça de consumir imediatamente para garantir melhor satisfação!

Na Air Fryer

O que não dá para fazer na Air Fryer, não é? Para um pão de sal fresquinho, derrame um pouco de água na casca, a fim de deixá-lo úmido, e aqueça-o por pelo menos cinco minutos. Ele ficará crocante for fora e macio por dentro.

Na frigideira

Esta técnica é ótima para fazer aquele pão na chapa com algo que você pensou que não dava para usar mais. Corte o pão francês no meio e coloque um pouco de água em cada uma das metades. Então derrame azeite em uma frigideira untada, aqueça e dê uma tostadinha no pão para consumir em seguida.

