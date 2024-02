Psicólogos e assistentes sociais convocados para 2ª fase do processo seletivo serão avaliados nos dias 4 e 5 de março

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o resultado da 1ª fase e notas dos inscritos no processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuarem em projeto social que atenderá mulheres egressas do sistema prisional. O certame está disponível na edição n° 7.486 do Diário da Justiça (págs. 118 e 119), desta quarta-feira, 28.

O edital n° 12/2024 convoca as candidatas e candidatos, indicando a data e o horário da avaliação da segunda fase, que consiste em dinâmica de grupo. A atividade será realizada na sala de reuniões do 2º piso da sede do Poder Judiciário, situado na Rua do Tribunal de Justiça s em número, Via Verde (sala de Reuniões) 2º piso, Rio Branco.

Para o cargo de psicólogo, os 47 classificados foram divididos em cinco turmas, por ordem alfabética e todas as dinâmicas de grupo ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 4 de março, por isso é necessária atenção para o horário definido, pois o não comparecimento implica na eliminação do processo seletivo.

Mais detalhes no portal do TJAC