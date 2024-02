Cheias persistem e 14 escolas estaduais se tornam abrigos para famílias alagadas em seis cidades do Acre

As escolas do Acre têm se tornado abrigos para atender às famílias desabrigadas pela cheia dos rios do Acre. Além disso, algumas instituições também foram atingidas pelas águas, o que deve mudar futuramente o calendário escolar.

Um levantamento da Secretaria de Educação mostra que 16 escolas estaduais foram afetadas. Deste total, duas foram alagadas e o restante está ocupado por famílias que tiveram que sair de casa.

Essas escolas estão nas cidades de Brasileia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

“Isso tudo é reflexo da cheia em todos os municípios, em todas as regionais, e é uma preocupação bem grande. Mas, em Rio Branco e demais municípios, as aulas continuam normalmente nas escolas que não foram alagadas e nem estão servindo como abrigo”, disse o titular da pasta, Aberson Carvalho.

As modificações no calendário escolar, segundo o secretário, devem ser analisadas no período pós-enchente.

“Depois que entendermos a proporção desse prejuízo é que vamos elaborar um novo calendário para esses municípios e para as escolas específicas que tiveram que suspender as aulas. Nas demais, o calendário segue normal, encerrando no dia 20 de dezembro”, pontuou o secretário.

Emergência

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou, no domingo, 25, estado de emergência em 17 cidades do Acre devido às inundações causadas pela cheia dos rios.

Um dia depois, o governo federal reconheceu o decreto e publicou a portaria no Diário Oficial da União.

Até esta quarta-feira, 28, nas dez cidades mais críticas há 62 abrigos públicos atendendo 5.960 pessoas desabrigadas. Além disso, há 8.516 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos.

O governo do Estado, por intermédio de suas secretarias, têm dado suporte a todos os municípios no atendimento aos atingidos. Além de estruturas de abrigo, também tem feito uma força-tarefa para enviar insumos às comunidades atingidas, principalmente as indígenas, que estão em cidades isoladas.

Nesta quarta-feira, 28, a cidade de Brasileia atingiu a marca de 15,56 m, ultrapassando a cheia histórica de 2015, onde o rio alcançou 15,55 m, tendo assim uma nova cheia histórica. O município de Brasileia é um dos mais afetados pela cheia do Rio Acre até o momento; cerca de 75% da cidade já foi afetada. Atualmente, a cidade está isolada por via terrestre, e as pessoas só conseguem se locomover por meio fluvial; quinze instituições do município estão alagadas.