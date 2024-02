Prouni: candidatos devem entregar documentação até terça-feira (20/2)

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2024, têm até a próxima terça-feira (20/02), para entregar a documentação na instituição de ensino superior (IES) na qual foram pré-aprovados. O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.

As IES deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada no Sistema do Prouni (Sis Prouni) até o dia 23 de fevereiro. No mesmo período, também é necessário que elas emitam os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

Segunda chamada – O processo seletivo do Prouni 2024/1 é constituído por duas chamadas sucessivas. A segunda ocorrerá no dia 27 de fevereiro e poderá ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

Lista de espera – Caso o candidato não seja selecionado nas duas chamadas, poderá manifestar interesse na lista de espera nos dias 14 e 15 de fevereiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Confira o cronograma completo do Prouni

Prouni – Criado em 2004, pela Lei n. 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior ( Sesu )