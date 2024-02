Governo do Acre prorroga cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil

Em reunião na sede da Polícia Civil nesta segunda-feira, 19, o secretário de Governo, Alysson Bestene, acompanhado do delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Dr. Henrique Maciel, e o secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto, anunciaram a prorrogação do cadastro de reserva do concurso público de 2017 da PCAC até o dia 16 de março de 2025.

Com o prazo original previsto para vencer em 20 de fevereiro, a decisão de estender o período de validade do concurso visa garantir que os candidatos aprovados tenham a oportunidade de serem convocados para integrar o quadro da PCAC.

“Essa ação demonstra o compromisso do governador Gladson Cameli com as forças de segurança e a necessidade de fortalecimento do efetivo policial”, destacou Henrique Maci

De acordo com Alysson Bestene, em virtude da pandemia de covid-19, que afetou diretamente o cronograma de atividades, suspendendo-as por dois anos, muitos aspirantes foram impactados, impossibilitando a convocação dentro do prazo inicialmente estabelecido. “Agora, com a extensão do cadastro de reserva, espera-se oferecer uma nova oportunidade aos candidatos que aguardam para ingressar na Polícia Civil do Acre”, disse.

Além da prorrogação do cadastro de reserva, o governo também está empenhado em promover melhorias estruturais nas delegacias da capital e do interior do estado, proporcionando condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública. Esse esforço conjunto visa fortalecer a atuação da Polícia Civil e garantir a segurança e o bem-estar da população acreana.