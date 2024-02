Governo do Acre inicia ano letivo nas escolas de ensino médio

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), deu início nesta segunda-feira, 19, ao ano letivo para as escolas do ensino médio. A solenidade de abertura aconteceu no pátio da escola de ensino integral Sebastião Pedrosa, localizada no Bairro Comara. As escolas de ensino fundamental iniciam o ano letivo na próxima segunda-feira, 26.

Participaram da solenidade de abertura do ano letivo o secretário Aberson Carvalho (SEE), bem como toda a equipe técnica da secretaria, como o secretário adjunto de ensino, professor Tião Flores; o secretário adjunto de Administração, Reginaldo Prattes; além da diretora da Sebastião Pedrosa, professora Maria Gladys Guedes.

Na solenidade, foram homenageados os alunos do terceiro ano que obtiveram êxito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. Ao todo, foram 22 alunos aprovados na escola, dos quais 13 conseguiram ingressar na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Para o secretário Aberson Carvalho, isso demonstra a boa qualidade do ensino ofertada pela rede pública. “Para se ter uma ideia, obtivemos centenas de notas acima de 900 na redação e dezenas de alunos com notas que chegaram a 980, ou seja, isso mostra a qualidade de ensino da nossa rede”, disse.

Ainda de acordo com o secretário, o início do ano letivo está sendo realizado em duas etapas, a fim de garantir um melhor ordenamento da rede e também das próprias famílias. “Para melhor adaptação dos pais, entendemos que o melhor funcionamento seria iniciar com as escolas de ensino médio”, destacou.

Além disso, a SEE seguirá com o mesmo ordenamento realizado no ano passado, com a distribuição de tablets com chips de internet, de mochilas, de fardamento, além de kits de material escolar. Sem falar no prato extra, que continuará chegando a mais de 140 mil alunos da rede pública.

Os tablets com chips de internet, inclusive, devem chegar aos alunos do ensino fundamental, anos finais. A expectativa, de acordo o secretário, é que sejam atendidos mais de 60 mil alunos. “Vamos estruturar a nossa rede no mundo da conectividade”, afirma.

“Queremos deixar claro que em nenhum momento o tablet é para substituir o professor e o caderno, mas um acessório complementar para garantir que o aluno possa levar a escola para dentro de casa e garantir uma recomposição da aprendizagem”, explicou.

A diretora da Sebastião Pedrosa, diz estar muito animada para o início do ano letivo. “Nós temos o que comemorar. Tivemos 22 alunos aprovados no Enem do ano passado, o que mostra que educação se faz com muito trabalho e compromisso”, destacou.

Quem também está animada é a professora Miriam Oliveira, de Português. Para ela, a comunidade escolar está feliz com o retorno das aulas. “Nossas expectativas para o início do ano letivo são realmente muito boas e todo mundo está animado”, disse.

Os alunos estão realmente felizes. Que o diga Pedro Lucas Andrade, do terceiro ano. Ele pretende realizar o Enem para ingressar em Educação Física ou Agronomia. “Estou feliz porque estudo aqui desde o primeiro ano e agora vou concluir”, frisou.