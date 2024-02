Não precisa ir muito longe para saber que o trânsito em Rio Branco é um dos mais violentos do país. A situação nos demais municípios não é muito diferente. Os números apontam que 99.9% dos acidentes com vítimas fatais a responsabilidade recai sobre motoristas e motociclistas em especial. Falta fraternidade, respeito à vida e amor ao próximo.

O governo do estado e as prefeituras deveriam abraçar o tema da Campanha da Fraternidade 2024, escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que é “Fraternidade e Amizade Social”. Esta campanha, que é uma iniciativa da Igreja Católica, tem como lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

O governo pode ser laico, mas os que fazem do transito um campo de batalha são cristãos. Ao menos é a fé que dizem confessar. Aliás, um cristão verdadeiro é percebido no trânsito onde impera a soberba e o egoísmo. É necessário lembrar-lhes.

“Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o Céu, onde o Pai nos acolherá a todos como seus filhos e filhas”. (Papa Francisco).

. Deputados e vereadores também deveriam apoiar a Campanha da Fraternidade este ano.

. O custo é zero e vale a pena tentar conscientizar as pessoas da importância da amizade social.

. Depois das festas natalinas e o carnaval, o comércio está de olho nas vendas da páscoa; e tome coelho! E tome chocolate!

. Quando o Macunaíma diz alguma coisa ou é, já foi ou estar para ser.

. “A seriedade de um governo não se avalia pelo número de denúncias contra ele, mas pelas providências que são tomadas”.

. O momento exige sobriedade de muitos, inclusive da imprensa de Gutemberg!

. Deputados e vereadores recomeçam as atividades amanhã, terça-feira, dia 19, com muito assunto para debater.

. A política é pragmática, muitos que estavam com Bolsonaro, agora estão com o Lula.

. É do jogo!

. E o Botafogo, hem?!

. E o Flu na dianteira!

. Uma boa semana para todos!

. Bom dia!