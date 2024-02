O esforço para dar mais qualificação sobre alimentos às merendeiras de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vem oportunizando curso de técnicas de cozinha para as merendeiras da rede municipal de ensino da capital. Ao todo, neste primeiro momento, 200 cozinheiras, divididas em 10 turmas, estarão recebendo aulas teóricas e práticas sobre a manipulação de alimentos.

Claudenice Liberato, que trabalha como merendeira, há sete anos na Escola Municipal Hélio Melo, na região do Calafate, conta que nesse tempo, participou de alguns cursos, mas apenas teóricos. Agora, ela espera que com as aulas práticas que serão ministradas pelo SENAC, possa melhorar ainda mais seus conhecimentos.

“Tenho sete anos de merendeira escolar, sou efetiva, passei no concurso de 2017. E esse é o primeiro curso que eu estou fazendo agora com aula prática. Por isso que eu me ausentei das férias para poder fazer o curso no decorrer dessa semana, porque eu achei de grande importância”.

A chefe de cozinha do SENAC, Fernanda da Costa, diz que sem dúvida o curso de manipulação de alimentos, voltado às merendeiras e cozinheiras da rede municipal de ensino, vai dar um ganho fundamental na qualidade dos alimentos que são servidos aos alunos.

“Ele proporciona um treinamento de alta qualidade para ela desenvolver o dia a dia da escola, tirar todas as dúvidas sobre a merenda escolar, que é muito importante para os nossos alunos e pode ter certeza que elas vão sair com uma bagagem maravilhosa daqui. É todo dia que elas vão trabalhar manipulação de alimento, porque isso a gente vai fazendo dia a dia e esse período elas vão ter e vai ser maravilhoso para elas”.

Entusiasmada com o curso, a secretária da pasta da educação Nabiha Bestene, disse que era um sonho proporcionar qualificação especializada a esses profissionais da cozinha e que agora, na atual gestão, isso foi possível.

“Estamos iniciando o curso de manipuladores de alimento, que era um sonho tanto nosso quanto do nosso prefeito Bocalom. Somos professores e sabemos que é pela qualificação que se pode melhorar o produto. Isso é o que nós queremos, desde que entramos na Secretaria Municipal de Educação, a gente vem primando, é uma palavra que eu digo porque a gente quer qualificar todos os nossos servidores”.