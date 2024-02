Responsável de camarote da Sapucaí no Rio é presa por guardar alimentos no banheiro

Durante uma fiscalização na noite deste domingo,11, agentes do Ministério Público flagraram a equipe de um camarote da Sapucaí preparando alimentos dentro de um banheiro.

A responsável pelo espaço foi presa em flagrante, por causa do armazenamento impróprio. Além de estarem sendo preparados no banheiro, as comidas dividiam espaços com objetos como mochilas e peças de roupa.

A equipe de fiscalização descartou todos os cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e em outros locais do camarote.

A promotora responsável pela ação também destacou que o espaço não tinha refrigerador para conservar os alimentos.

A força tarefa do MP, em conjunto com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Vigilância de Zoonoses também encontrou irregularidades em outros camarotes, como refrigeração inadequada, mas os problemas foram solucionados. Já um outro espaço foi multado porque, além disso, a equipe verificou irregularidades no preparo dos alimentos.

Os camarotes da Sapucaí cobram um alto valor pelas entradas, especialmente nos dias dos desfiles do grupo especial. No local que foi flagrado preparando alimentos no banheiro, o ingresso mais barato custava quase R$ 3 mil.

Reprodução: Agência Brasil