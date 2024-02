Até quando um político precisa deixar seu cargo para disputar as eleições de 2024?

Nem todos os políticos que querem disputar as eleições de 2024 poderão manter seus cargos e participar do pleito.

Todos os políticos precisam deixar o cargo para disputar as eleições?

Nem todos. A medida vale para políticos que atuam em cargos do Poder Executivo, em posições como prefeitos, secretários, governadores, ministros, entre outras.

Nesses casos, é preciso deixar a vaga para disputar as eleições. O prazo é seis meses antes das eleições — ou seja, no dia 6 de maio no ano de 2024.

Quais políticos não precisam deixar o cargo para disputar às eleições?

No caso dos parlamentares (deputados estaduais, federais, distritais, senadores e vereadores), não é preciso se fazer a desincompatibilização para disputar as eleições.

A única restrição, segundo a lei eleitoral, é quando, nos seis meses anteriores às eleições, um parlamentar assumir um cargo do Executivo. Isso significa que, se um prefeito e seu vice pedirem licença do cargo ao mesmo tempo, o presidente da Câmara não pode assumir ou vai ficar impedido de concorrer às eleições caso queira participar do pleito.

A regra é válida apenas para políticos?

Não. Servidores públicos e militares que queira disputar um cargo nas eleições também precisam se atentar aos prazos de desincompatibilização.

Qual é o prazo para outros cargos?

Também varia. Servidores públicos, por exemplo, têm três meses para deixar o cargo caso queiram disputar as eleições para vereador, prefeito e vice-prefeito.

Já diretores de departamentos municipais que queiram tentar uma vaga como vereadores precisam deixar o cargo com seis meses de antecedência em relação à data das eleições.

Juízes, por outro lado, precisar se distanciar da magistratura quatro meses antes do dia da votação caso queiram tentar uma vaga de prefeito ou vice-prefeito. Se for de vereador, é preciso de um afastamento de, no mínimo, quatro meses.

Por que políticos precisam deixar o cargo para concorrer à eleição?

Por terem acesso à estrutura pública e seus recursos, políticos precisam deixar seus cargos para concorrer às eleições para evitar que possam ter vantagens eleitorais em relação aos outros candidatos.

O que acontece se um político não deixar o cargo para concorrer às eleições?

Segundo a lei, se um prefeito, governador ou até mesmo o presidente da Eepública continue exercendo seu cargo mesmo durante a disputa eleitoral, ele fica sujeito à incompatibilidade e pode ficar inelegível. Ou seja, impedido de disputar as eleições.