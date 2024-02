Presidente Lula viaja para o Egito e para a Etiópia nesta semana

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta semana para o Egito e para a Etiópia.

Os países são os novos integrantes do Brics, grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. A viagem de Lula pela África é parte da estratégia do presidente de diversificar os parceiros do Brasil nas relações exteriores.

O presidente também busca fortalecer alianças com países em desenvolvimento, investindo na chamada diplomacia sul-sul. Essa é a primeira viagem internacional de Lula no ano de 2024. No Egito, Lula fará reuniões bilaterais com o presidente do país. Na Etiópia, ele vai participar, como convidado, da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.