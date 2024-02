Carnaval Cultural gera renda para mais de 70 famílias de Cruzeiro do Sul

A praça Orleir Cameli recebeu um grande público, na noite deste domingo, 11, durante a segunda noite de programação do Carnaval Cultural Magid Almeida realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Milhares de foliões marcaram presença, alegrando os empreendedores que aproveitam a festa para comercializar alimentos, bebidas e outros itens.

São mais de 70 empreendedores. Com apenas dois dias de festa, os vendedores já afirmam que estão satisfeitos com a movimentação em seus empreendimentos.

“Tudo que o folião precisar para se divertir nós temos aqui: cerveja suja, corote, bebida doce, com sal, com limão, tudo nós temos. Estamos vendendo bem, estou muito satisfeito. O prefeito Zequinha Lima está acertando na organização. Tanto do Festival da Farinha fiz um elogio pra ele e agora do mesmo jeito, porque dependemos da boa organização para faturar”, afirmou Geovane.