Secretaria de Cuidados com a Cidade, pede que foliões colaborem e joguem o lixo no lixo

Tudo muito lindo e limpo! É assim que a Prefeitura de Rio Branco está deixando a Praça da Revolução, para receber logo mais, os foliões na noite desta sexta-feira (09), primeira noite de carnaval. No entanto, o pesadelo de quem faz essa limpeza, é o dia seguinte do pós festa. Muita sujeira, como relatou a orofissional da secretaria, a margarida Maria aparecida.

“Vai ser muita bagunça e fica difícil. É se conscientizar, já que nem sempre colaboram, mas trabalharemos muito”.

Apesar das mais de 200 lixeiras, espalhadas ao longo de todo perímetro do local da festa, infelizmente a maioria das pessoas preferem usar o chão que o local apropriado para o lixo. Como contou a comerciante que trabalha na área central da praça, Aldenice de Melo.

“Realmente tem as lixeiras, mas as pessoas, infelizmente, nem sempre procuram as cestas pra colocar o lixo. Infelizmente, eles vão trabalhar muito pra juntar o lixo”.

O engenheiro florestal Artur Fidélis lamentou e disse que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência e respeito, não só com o meio ambiente, mas também com os trabalhadores que realizam essa árdua tarefa de limpar os locais públicos.

“Eu acho que a população de Rio Branco não sabe lidar com o lixo que ela joga. No dia seguinte o lixo está espalhado por todo o local, as pessoas infelizmente não tem a educação de pegar o seu lixo e jogar no canto certo. No outro dia são várias pessoas envolvidas na limpeza da área e você vê de tudo no chão. Então realmente é uma situação bem triste”.

O secretário da SMCCI Joabe Lira, diz que equipes da pasta já estão escaladas para realizar os trabalhos e deixar tudo limpo novamente, mas pede que as pessoas tenham um pouco mais de consideração e joguem o lixo no local apropriado.

“Estamos no carnaval agora, período carnavalesco, a prefeitura tem uma equipe montada, preparada para fazer a limpeza de todo o espaço, tanto no início, pela parte da tarde, como na manhã também, no dia seguinte, mas é importante que a população colabore, nos ajude também. Lugar de lixo é no lixo. Então o lixo produzido é pra jogar no local correto, que são as lixeiras, que a gente vai ter um carnaval bonito e também limpo”.