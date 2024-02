Bloco mais antigo e tradicional de Brasileia arrasta foliões na fronteira

O Carnaval de Brasiléia ganha mais vida e alegria com uma das tradições mais antigas e queridas da cidade: o bloco As Rolinhas do Coronel.

Com suas fantasias criativas, contagiantes e alegres, o bloco animou as principais ruas e avenidas da cidade, neste domingo, 11.

Com saída da rotatória no sentido Brasiléia-Assis Brasil, o bloco seguiu seu trajeto passando por ruas e avenidas até a praça Hugo Poli, arrastando uma multidão de foliões. Homens vestidos de mulheres e mulheres de homens fazem parte da tradição, tornando o desfile ainda mais colorido e festivo.

O impacto causado pelo bloco é visível nas ruas e nas casas ao longo do percurso, onde centenas de pessoas se reúnem para acompanhar a passagem das Rolinhas do Coronel.

Desde o início da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, houve um esforço para ampliar e valorizar o bloco, através da Secretaria Municipal de Cultura, tornando-o uma parte fundamental do carnaval de Brasiléia.