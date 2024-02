Horto Florestal e Parque Ambiental Chico Mendes estão abertos nestes dias de folia em Rio Branco

O Carnaval da prefeitura, Rio Branco Folia, Tradição e Alegria começa nesta sexta-feira, a partir de 18h, na Praça da Revolução e deve atrair muitos foliões.

Porém existe uma parcela de pessoas que não gosta da folia e prefere aproveitar esses dias de outras maneiras. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) informou que o Parque Ambiental Chico Mendes e o Horto Florestal ficarão abertos normalmente.

“Estamos pensando em diversão e momentos de relaxar para todos, por isso os dois locais funcionam normalmente nesse feriado”, disse o secretário da Semeia, Carlos Nasserala.

Para a coordenadora do Parque Ambiental Chico Mendes, Joseline Guimarães, a ideia é para as pessoas aproveitarem os dias de folga.

“O intuito do parque estar aberto durante a folia é para que as pessoas que não curtem muito o Carnaval possam aproveitar um pouco da natureza porque estão de folga do trabalho e gostam de fazer piquenique no parque, ver os animais, passar um tempo gostoso em meio à natureza”, explicou Joseline.

O chefe do departamento de Espaços Públicos e Paisagismo da Semeia, Sebastião Camurça da Cunha, disse que o Horto Florestal também ficará aberto durante as festividades de Carnaval.

“A rotina do Horto não vai mudar, tem muita gente que gosta de caminhar cedo, outros levam as crianças no parquinho. Então ficaremos em horário normal, de 5h às 20h”, ressaltou.

Horários de funcionamento:

Parque Ambiental Chico Mendes: 7h às 17h

Horto Florestal: 5h às 20h