Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no ISE são aprovados em instituições de nível superior

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) inscreveu diversos adolescentes em programas de ingresso no ensino superior que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio(Enem), por meio da modalidade Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Em 2024, seis socioeducandos foram aprovados em universidades, sendo dois para a Universidade Federal do Acre (Ufac), e outros quatro através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni).

Os alunos aprovados na Ufac irão ingressar em cursos de bacharelado, sendo um em Educação Física e outro em Geografia. Três dos adolescentes ingressantes no Prouni estudarão na modalidade de Ensino a Distância (EAD), nos cursos de Gestão de Recursos Humanos (Unesa), Agronegócio (Unicesumar) e Ciências Políticas (Unopar). O quarto adolescente foi aprovado na Estácio, no curso de Direito, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Todos os alunos do Prouni entraram com bolsas que cobrem 100% dos custos relacionados aos cursos.

Adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas durante aula. Foto: Elenilson Oliveira/Secom

É importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos 4º e 124º, assegura o direito à educação, estabelecendo que o poder público tem a responsabilidade prioritária de respeitar e garantir esse direito, mesmo em circunstâncias de privação de liberdade.

O diretor da Escola Darquinho, Wagner Vasconcelos, destacou o quão impactante são aprovações como estas. “Se analisarmos, são adolescentes que muito provavelmente não teriam disponibilidade, acesso, na verdade não teriam interesse nessas políticas públicas, se eles estivessem fora, dentro da realidade em que eles, infelizmente, vivenciam. Eles aproveitaram esse período de privação de liberdade para estudar, como o próprio adolescente falou, ele transformou o pior momento da vida dele no melhor. Isso é muito expressivo”, afirmou.

Vasconcelos ainda recorda que estes não são os primeiros internos a ingressarem em instituições de ensino superior, e isso tem se tornado uma constante nos resultados do ISE na área educacional.

“Nós temos, em institutos federais, e esse ano também tivemos essa novidade, que foi a conquista dos nossos alunos de bolsas integrais no ProUni. Então, são oportunidades que estão surgindo e o interesse que esses adolescentes têm demonstrado é extraordinário. Isso tudo é resultado de um trabalho feito em conjunto, por meio da parceria do Instituto Socioeducativo com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Temos conseguido estimular, por meio da educação, professores qualificados e um trabalho pedagógico bem elaborado”, ressalta o diretor da escola.

A gerente de Educação e Ações Sociopedagógicas, Vicência Maria Gomes, explica ainda um pouco sobre o acompanhamento que é feito com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. “ A Gerência de Educação acompanha o processo desde o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL) até a aprovação nas instituições de nível superior, envolvendo ativamente o jovem e sua família. O ISE proporciona oportunidades únicas de escolha e crescimento na ressocialização”.

O socioeducando J.K. comentou sobre a oportunidade que encontrou para um novo futuro por meio dos estudos. “A educação me fez enxergar um lado totalmente diferente do ‘meu mundo’. Em meio a tantas dificuldades, achei algo que eu estava começando a acreditar em ter perdido. Por meio dos meus estudos, consegui abrir novas portas que jamais achei que abriria. Mesmo privado de liberdade, não me deixei levar pela condição de estar assim, consegui dar a volta por cima onde muitos achavam impossível!”

O presidente do ISE, Mário Cesar Freitas, parabenizou os seis adolescentes que ingressaram em instituições de ensino superior, com os resultados obtidos no Enem PPL 2023.

“Quero parabenizar os nossos adolescentes por essas conquistas, tanto deles quanto da instituição. Esse é o resultado do esforço deles e do trabalho realizado por todas as equipes – pedagógica, técnica, de segurança, os professores e técnicos da Secretaria de Educação. Estamos alcançando resultados que são inéditos no ISE. Ficamos muito felizes com essa conquista, parabenizamos todos os jovens e suas famílias. Espero que eles possam ingressar no ensino superior, concluir, e seguir a vida buscando um trabalho. A educação é o caminho”, reforçou o presidente.