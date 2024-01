Publicada retificação em conteúdo programático do Concurso Público da Sefaz

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 16, o governo do Acre publicou, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), a retificação do concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior da Sefaz, Edital n.º 001 Sead/Sefaz, de 13 de dezembro de 2023.

A retificação altera o subitem 13.2.1, referente ao conhecimento específico do Cargo 3: Especialista da Receita Estadual, modificando o conteúdo programático, permanecendo inalterados os seus demais itens e subitens.

Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos, conforme descritos na seguinte retificação: DO17053757472761.pdf

Para mais informações sobre o concurso, basta entrar em contato pelo número de telefone (68) 3212-7707 ou pelo e-mail: [email protected]