Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já estão disponíveis na Página Participante desde a manhã desta terça-feira (16/01). Nesta edição, houve aumento significativo no número de participantes que tiraram nota máxima na redação, já que 60 atingiram os mil pontos da prova, sendo quatro da rede pública. Na edição de 2022, foram apenas 18 notas máximas. Os dados sobre o Enem 2023 foram divulgados em coletiva do Ministério da Educação, transmitida no Canal Gov.

“O Enem é uma política que garante equidade e democratização no acesso à educação”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, ao enfatizar que, nesta edição, houve aumento da participação dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Em 2022, 38,1% dos concluintes fizeram o exame. Em 2023, esse percentual subiu para 46,7%.

Segundo ele, a ideia é ampliar ainda mais esse percentual e, para isso, o Ministério vai traçar estratégias. “Estamos já trabalhando em algumas ações, primeiro dialogando as redes de ensino locais. Nenhuma política pública tem sucesso efetivo se não for construída com as redes estaduais”, disse.

Sobre a redação, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais registros de nota máxima, foram sete casos em cada um deles. O diretor de Avaliação da Educação Básica do MEC, Rubens Lacerda, atribuiu ao aumento no número de redações com nota máxima a temática definida para o certame, que foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. “O tema desse ano foi relevante socialmente, um tema discutido amplamente e isso permitiu que as pessoas tivessem condições de discorrer sobre esse tema com fluidez”, disse.

Como conferir a nota do Enem

Para acessar as notas, é necessário entrar na Página do Participante com o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, é necessário clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

O espelho das redações estará disponível para consulta em 90 dias, após a divulgação dos resultados. Os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência. A nota pode chegar a 1000 pontos, mas há fatores que levam à nota zero. Entre eles estão: fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

As notas dos treineiros, aqueles que fizeram as provas em busca de autoavaliação, serão divulgadas em março, como especifica o edital. O Enem 2023 foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro e contou com mais de 3,9 milhões de inscritos.

Acesso ao ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e, ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. As instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

As notas do exame são usadas para acessar vagas no ensino público superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no ensino privado por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC). *As inscrições para o Sisu estarão abertas de 22 a 25 de janeiro. O edital do ProUni será publicado amanhã, de acordo com o MEC. As inscrições serão iniciadas no dia 29 de janeiro.*

Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que tenham convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.