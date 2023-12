Filha de policial que causou acidente na Dias Martins ficará 45 dias detida no ISE

A adolescente de 16 anos que causou um acidente na Estrada Dias Martins, em Rio Branco, e deixou em estado grave dois homens que transitavam em uma moto, na noite do dia 8 de dezembro, está apreendida em um centro socioeducativo, segundo o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE.

Após a ordem judicial para sua internação ser expedida no dia 15, oficiais de justiça não puderam encontrar a adolescente. No dia 17, a justiça negou um habeas-corpus impetrado por advogados, e na segunda-feira, 18, acompanhada de sua defesa, a jovem se apresentou às autoridades, sendo encaminhada para aguardar decisão da justiça que deve avaliar, em até 45 dias, se a menor deve permanecer internada ou cumprir outra medida socioeducativa.

Entenda o caso:

O acidente envolvendo uma motorista de 16 anos, supostamente alcoolizada, e que vitimou gravemente dois homens, na última sexta-feira, 8, tem um novo capítulo após o vazamento de um áudio atribuído à jovem, que teria pegado o carro do pai sem autorização.

O Ecos da Notícia recebeu, com exclusividade, áudios atribuídos à motorista que atropelou e deixou em estado grave, Mauro Gomes de Freiras Neto, de 19 anos. Nos áudios, a menina, que estaria demonstrando sinais de embriaguez ao volante, diz que espera estar famosa quando voltar ao Instagram: “vou estar mais famosa que a Kim Kardashian”.

A adolescente dirigia um carro Citroen de cor prata, quando invadiu a contramão da Estrada Dias Martins, colidindo frontalmente em uma moto onde trafegavam Felipe Moreira e Mauro Gomes. Com o impacto, Felipe Moreira sofreu escoriações pelo corpo e fratura exposta do fêmur da perna esquerda. Já Mauro bateu a cabeça, desmaiou e precisou ser entubado.

Nos áudios obtidos pela reportagem, a jovem diz: “sabe o que eu tenho mais medo? Não é nem das minhas fotos vazarem, é de vazar uma foto feia. Imagina, falarem em todo canto de uma foto feia, minha? Aí eu não vou entender legal, não. E outra, quando eu voltar pro meu Instagram, que agora atualizou para ver quem visualizou o perfil, vou estar mais famosa que a Kim Kardashian, anota aí. E não fiquem com inveja não!”.

Em prints vazados, conhecidas da adolescente reprovam o áudio e o comportamento demonstrado: “Não tem cabimento deixarem ela sumir sem responder. O pai dela é ex-policial. Essa hora tá fugida bem pra fazenda do vô [sic]”, comenta uma delas.

Uma foto do local do acidente feita minutos após o impacto mostra a condutora do veículo com o rosto escondido em um muro. As imagens não serão divulgadas, já que a reprodução de imagem de menores de idade, mesmo que no cometimento de crimes, é vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).