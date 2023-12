Empresários peruanos e acreanos prospectam importação de peixes andinos

Ceviche, chicarrón de truta, sushis e pratos com o “peje rey” foram alguns quitutes tradicionais da cozinha peruana degustados na manhã desta segunda-feira, 18, no laboratório da cozinha demonstrativa da Escola de Gastronomia e Hospitalidade do Estado do Acre, na Cidade do Povo, em Rio Branco, como parte da rodada de negócios entre empresários peruanos e acreanos, promovida pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

A partir da degustação, foram promovidas rodadas de negócios com a participação de produtores das federações norte e sul do Lago Titicaca, da região de Puno, no Peru, com empresários da rede de alimentos do Acre. A delegação de empreendedores peruanos foi acompanhada do cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Rubín.

A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Acre, Patrícia Parente, afirmou que o intercâmbio possibilitou a aprovação da qualidade de pescados que podem produzir diversos pratos na culinária acreana. “A gastronomia está feliz por esse passo, o início de uma caminhada que pode atrair outros produtos, como os crustáceos e os legumes. O Peru é muito rico em produtos que podem ser importados”, acrescentou Patrícia.

O empresário José Martins também aprovou a qualidade da truta salmonada e do peje rey. Destacou que a possibilidade de encurtar mais de 3,5 mil km no transporte de pescados que chegam do Peru ao Acre vai diminuir custos, preços e possibilitar o aumento da concorrência. “Estamos aproximadamente a 1.200 km da produção de truta e torcemos que essa parceria incentivada pelo governo aconteça, porque para o empresário acreano é muito importante”, disse Martins.

Representando o setor produtivo de Rondônia, a empresária Ivanilda Frazão parabenizou o governo do Acre pelo fortalecimento da política econômica e cultural. Para ela, o estado será a porta de entrada de produtos alimentícios importados do Peru.

“Já importamos do Peru, por que não incrementar a parte do pescado? Fica muito mais barato; essa visão que o governo oportuniza para o empresário do Acre e Rondônia fortalece toda região amazônica”, acrescentou Ivanilda.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga, lembrou que a agenda na área de gastronomia é a continuidade de políticas públicas para fomentar o comércio exterior. “Essa união entre o Estado, o Parlamento e o setor produtivo vêm dando certo, o comércio bilateral entre Brasil e Peru tem uma importância para os estados da Amazônia. O transporte que leva produtos nossos tem que voltar carregado, para diminuir custos e gerar qualidade”, afirmou Gonzaga.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, lembrou que a agenda com a delegação peruana continua nesta terça-feira, 19, com um dia de campo na Fazenda Mariana, visita e reunião técnica ao Distrito Industrial de Rio Branco, com rodada de negócios no setor de proteína animal. “Serão dois dias produtivos e de novos negócios, para fortalecer ainda mais o corredor interoceânico e a nossa balança comercial”, destacou Mesquita.

Participaram da agenda o subsecretário de Agricultura, Edvan Azevedo; a representante da Agência de Negócios do Acre, Jaurícia Ferreira; o diretor de Indústria Albert Azenha; a representante do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Kajiane Pereira; e o representante do grupo Perbra Holding, Alejandro Salinas.