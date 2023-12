Acre já teve mais de 15 mil nascimentos de bebês em 2023

O ano ainda não terminou, mas até o momento, conforme dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), o Acre já registrou quase 20 mil nascimentos. Até essa segunda-feira, 18, o estado registrou 15.654 registros de nascimento ao longo do ano.

A capital acreana, Rio Branco, teve 6.676 registros, o que representa cerca de 44% de todo o estado. Em alguns casos de gravidez de risco, por exemplo, mesmo os pais morando no interior, são encaminhados para Rio Branco por conta de um atendimento mais especializado. Na segunda posição no número de registros está Cruzeiro do Sul com 2.329 registros.

Em Cruzeiro, acontece situação semelhante, já que o Hospital da Mulher e da Criança absorve boa parte da demanda do Juruá. Na terceira posição no número de registros é Tarauacá com 1.074.

O balanço da Arpen-Brasil mostra que Santa Rosa (51), Rodrigues Alves (124) e Capixaba (149) possuem os menores números de registros.

O mês de maio é que mais tem registro de nascimentos ao longo do ano, com 1.670 pessoas registradas nos cartórios de todo o Acre.