Após crítica de padre Massimo, Rio Branco inclui presépio na decoração natalina

A prefeitura de Rio Branco inaugurou e acendeu no último domingo (17) as luzes do presépio que passa a compor a decoração natalina na Praça da Revolução, no centro da capital acreana. O intuito é simbolizar uma reprodução do local onde nasceu Jesus Cristo.

O presépio foi montado ao público poucos dias depois de o padre Massimo Lombardi criticar publicamente a ausência da imagem de Jesus ou de algo que relembrasse o nascimento de Cristo na decoração feita pelo município e pelo estado.

Durante o acender, o prefeito de Rio Branco esteve ao lado do padre Manoel Costa, que na oportunidade realizou uma oração para abençoar o momento.

“Eu achei uma coisa muito necessária porque o presépio em praça pública é um sinal para que todas as famílias possam vir ao centro de Rio Branco neste tempo feliz, em que a família deve celebrar e que ela pode contemplar ali o significado profundo desta alegria do Natal… É até simbólico acendermos o presépio neste dia, porque é o Domingo da Alegria. E neste ano celebra-se 800 anos desde que São Francisco construiu a primeira representação do nascimento de Jesus lá na Itália”.

Para o prefeito da capital, tem sido uma época de muita alegria, pela municipalidade poder proporcionar um Natal especial para os rio-branquenses.

“Eu vejo que neste espírito natalino, a praça está linda e ainda mais com a inauguração do presépio, não tenho dúvida que agora completa todo esse ciclo para que as pessoas possam realmente sentir o menino Jesus em seus corações”.

O gestor da capital falou ainda sobre a novidade em relação à gratuidade da passagem de ônibus nos dias 17, 24 e 31, das 8h às 23h59.

“A população com certeza está muito feliz e dá para ver que muitas pessoas vieram de seus bairros para aproveitar esse momento. E volto a insistir, domingo que vem tem de novo e as pessoas do bairro venham ver o centro de Rio Branco. Venham ver que coisa linda nós temos aqui para alegrar os corações de todo mundo. Feliz Natal a todos os nossos rio-branquenses”.

A programação a cargo da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), promete que os 30 dias de dezembro terão uma praça animada com apresentações musicais para alegrar ainda mais as noites iluminadas do centro da capital.

Outra novidade é que a gestão colocou um ponto de vacinação na praça para que as pessoas pudessem estar aproveitando para atualizar a caderneta vacinal.

