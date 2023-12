Prefeitura de Tarauacá e TJAC celebram 46 casamentos na zona rural do município

Atendendo solicitação da Prefeitura de Tarauacá e da Vereadora Neirimar Lima (Veinha), o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), realizou nos dias 11 e 12 deste mês, mais uma edição do Projeto Cidadão. Desta vez, a ação ocorreu nas comunidades Paraíso e Lago Novo, zona rural do município.

Ao todo, foram celebrados 46 matrimônios

“Gratidão ao Tribunal de Justiça em nome do doutor Samuel Evangelista, e também a desembargadora Eva Evangelista, além dos servidores Portela e a Marlene, que é a chefe do cartório. Agradeço também a nossa vereadora Veinha do Valmar, que ajudou nesse evento, além da Polícia Militar. Enfim, a todos que fizeram parte da ação, dos que se esforçaram para chegar nessas comunidades”, frisou a prefeita Maria Lucinéia.

A chefe do Executivo agradeceu ao seu ‘Mozinha’ e dona Zuila, casal que mora na comunidade Lago Novo. “Agradeço pelo carinho e receptividade do pastor Mozinha e dona Zuila. Também parabenizo

Maria Charlanda Alves, que nos ajudou bastante na realização dos matrimônios”.

Por fim, a gestora ressaltou a importância da parceria com o Poder Judiciário para a realização bem-sucedida do projeto nas comunidades rurais. Ela enfatizou a diversidade da população de Tarauacá, representada por seringueiros e indígenas.

“Reforçamos mais uma vez:

o acesso à cidadania é um direito para todos, independentemente da etnia, cor ou qualquer outra característica. O Projeto Cidadão é um passo significativo nesse sentido. A gestão municipal agradece mais uma vez o apoio do Judiciário acreano para a realização dessa linda festa. Viva os casais”, comemorou a chefe do Poder Executivo municipal.

Com informações da prefeitura de Tarauacá