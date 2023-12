Governo do Acre publica aviso de licitação para revitalização do Teatrão

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, o edital para abertura do processo licitatório do Teatro Plácido de Castro (Teatrão), em Rio Branco, visando à obra de revitalização do espaço cultural no início de 2024.

As empresas interessadas e capacitadas para executar o serviço têm até o dia 15 de janeiro do ano seguinte para retirar o edital no site seop.ac.gov.br.

A abertura da licitação será realizada em Rio Branco no dia 17 de janeiro, às 8h30, na sala de reunião da Seop, localizada na Via Chico Mendes, nº 805, no bairro Vila do DNER.

O projeto de revitalização do Teatrão foi desenvolvido pela Seop com a finalidade de proporcionar um espaço moderno, amplo e acessível a todos os públicos. As características arquitetônicas originais da emblemática obra serão mantidas.

A reforma contemplará todos os reparos necessários no teatro, que também passará por uma adequação de acessibilidade.

Entre os principais pontos que serão recuperados ou implantados: rampas existentes, estabelecer rota acessível, guiada pela instalação de piso tátil direcional e de alerta, instalar totem de orientação em braile, adaptar os sanitários, adaptar os camarins superiores e instalar duas plataformas elevatórias para possibilitar o acesso de pessoa em cadeira de rodas ao palco e ao subsolo.

Fonte: Agência de Notícias