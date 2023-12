Construção da Ponte Frei Paolino Baldassari é ‘um sonho realizado’ para famílias de Sena Madureira

“Um sonho que se realizou” é uma das frases recorrentes entre os moradores do Segundo Distrito de Sena Madureira, sobre a recém-construída ponte que leva o nome do Frei Paolino Baldassari.

A construção sobre o Rio Iaco está em fase de acabamento pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e será inaugurada na próxima terça-feira, 19, com a presença do governador Gladson Cameli.

“Essa ponte vai fortalecer a vida dos moradores de Sena Madureira. Assumimos o compromisso com as pessoas que reivindicavam essa obra há quase um século e que vai ficar para a história dessa cidade”, destacou o governador.

Após a inauguração, a obra facilitará a acessibilidade dos quase 2.500 moradores do Segundo Distrito, além de facilitar o acesso à educação, saúde e segurança das famílias, como a de Francisca Figueiredo e de seu filho Samuel.

“A ponte é uma benção”, diz dona Francisca. “Antes a gente tinha que dar a volta ou atravessar de barco, agora ficou mais fácil chegar do outro lado. É um sonho realizado”, completa o filho Samuel.

Entre os moradores, o sentimento de agradecimento prevalece diante o compromisso com a população, reafirmado pelo governador Gladson Cameli: “Moro aqui há 30 anos. Lembro quando ele [governador] conversou com a gente na Escola Raimundo Magalhães e falou que faria a ponte. E hoje ela está aqui”, observa a moradora Maria Socorro Almeida.

Moradores e comerciantes do Primeiro Distrito e centro do município também serão beneficiados. A previsão é de melhoria no comércio após a inauguração da obra: “Trabalho aqui há 50 anos. Acho que com a ponte vai ficar melhor”, afirma o comerciante da Feira Livre dos Colonos, Sebastião Alves.

“A ponte vai ajudar muitas pessoas, como o Padre Paolino ajudou muita gente aqui na cidade”, compara o comerciante de tabaco Bartolomeu de Oliveira.

Construindo pontes

Por muitos anos, a conexão do Primeiro ao Segundo Distrito de Sena Madureira se deu apenas pelas embarcações, até a construção da Ponte José Nogueira Sobrinho, na gestão do governador Orleir Cameli.

“O caminho para lá é seguir quatro km pela BR-364, passar a ponte e pegar mais quatro km na Estrada Mário Lobão, para chegar ao Segundo Distrito”, explica Bartolomeu.

No entanto, com celeridade das equipes do governo do Estado, a nova ponte levou menos de dois anos para ficar pronta: “Trabalhamos desde o começo para atuar na construção no inverno e verão. Nos antecipamos às enchentes e agora conseguimos entregar a ponte para a população”, comemora a engenheira responsável, Thalia Kamila Gomes.

Importante para a obra, o investimento de R$36 milhões de recursos próprios do Estado garantiu que cada etapa dos 232 metros de extensão, com as fundações, pilares, faixa de pedestres, rampas de acesso e iluminação pudessem ficar prontas de uma ponta a outra.

Em fase final de obras, equipes com quase 130 trabalhadores atuam na pintura, calçamento nas extremidades, drenagem e muro de arrimo em um dos entornos, com o empenho de quem vai usufruir da obra assim que inaugurada.

“Como senamadureirense, é motivo de orgulho, para mim, ter começado e agora finalizar essa obra, que vai ajudar muitas pessoas da cidade”, afirma o encarregado da construção, Benício Costa.