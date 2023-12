Professores demitidos denunciam que não receberam VDP da Educação

Professores que tiveram seus contratos encerrados na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE) procuraram o ac24horas para denunciar que não receberam o Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP).

Apesar de não fazerem mais parte do quadro da SEE, os profissionais têm direito ao pagamento. “Nós tivemos o contrato encerrado, não recebemos e o mais grave é que não temos nenhuma respostada da secretaria, não nos dão uma definição de quando iremos receber. Primeiro, disseram que era até o final do ano, agora, já estão dizendo que é só ano que vem, isso é um desrespeito”, afirma um professor que teve o contrato encerrado e que prefere não ser identificado.

O pagamento de boa parte dos professores foi creditado na conta no último dia 29 de novembro, conforme anúncio do próprio governo.

Por meio de uma nota, a SEE admitiu que não pagou os professores que tiveram o contrato encerrado e garantiu que o pagamento será feito em folha suplementar, mas não deu uma data precisa para que isso aconteça.

Leia abaixo a nota da SEE:

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa que os professores que tiveram seus contratos encerrados, assim como outras situações pontuais de servidores que não receberam o Prêmio VDP no primeiro lote, deverão ser pagos em lotes a serem processados em folhas de pagamentos suplementares.

Porém, neste momento, estão sendo processadas e fechadas primeiramente as folhas de pagamento de dezembro e décimo terceiro salário. Em seguida, terá início o processamento desse próximo grupo.

Continuam à disposição para dúvidas e/ou informações adicionais os seguintes contatos: 3213-2419 /3213-2355 ou via e-mail [email protected]