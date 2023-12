Polícia Federal prende 4 pessoas em Rio Branco e Epitaciolândia por tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 13, a operação No Pain No Gain, com objetivo de desarticular organização criminosa destinada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos 13 mandados, sendo nove de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, além da medida de sequestro e indisponibilidade de bens obtidos a partir de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Os policiais federais cumprem os mandados nos estados do Acre, sendo quatro de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, nas cidades de Rio Branco e Epitaciolândia, um de busca e apreensão em Contagem/MG e outro também de busca e apreensão na cidade de Elesbão Veloso, no estado do Piauí.

Em relação ao tráfico de drogas, foi possível identificar um extenso grupo criminoso que atuava no fornecimento de grandes quantidades de maconha (skunk) e cocaína para outros traficantes de drogas, principalmente na distribuição de drogas na grande João Pessoa e nas cidades de Guarabira/PB e Natal/RN, além de outros municípios próximos.

No decorrer das investigações, foi descoberto que o grupo criminoso lavava dinheiro adquirindo diversos imóveis de luxo, além de veículos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificado foram bloqueados por determinação judicial.

Trata-se de um desdobramento da Operação Bayerische, deflagrada em dezembro de 2022, que visou desarticular parcela do grupo criminoso responsável pelo abastecimento de entorpecentes na capital. Após o aprofundamento da investigação, foram identificados que vários dos responsáveis pelo envio dos entorpecentes eram residentes no citado estado do Norte do país, inclusive um empresário acreano do ramo da construção civil está entre os alvos presos na operação.