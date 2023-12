Prefeitura anuncia R$ 7,1 milhões em abono salarial para mais de 7 mil servidores

Pelo segundo ano consecutivo, a prefeitura de Rio Branco anunciou nesta quarta-feira, 13, no auditório da sede do Poder Executivo Municipal, o abono salarial a servidores do quadro efetivo e temporários do município.

Os projetos preveem R$ 1 mil ao primeiro grupo, enquanto a segunda categoria deve ter aumento de 20% dos valores atuais. O projeto, entretanto, precisa ser aprovado na Câmara Municipal antes do recesso parlamentar.

Tião Bocalom, chefe do executivo municipal, revelou que a gestão deverá investir R$ 7,1 milhões – contemplando mais de 7,1 mil servidores dos quadros do município – gerando emprego e renda a população

“Esta é uma forma de reconhecer o mérito dos servidores. Todos ajudaram, desde a pessoa que limpa o chão que economiza, só estamos fazendo isso porque a prefeitura goza de uma boa saúde financeira, enquanto muitas estão com dificuldade, a gente está pagando em dias, até porque somos a terceira capital menos endividada do país. Estamos mostrando que se não roubar o dinheiro dá”, declarou.

No entanto, os servidores terceirizados do município não serão contemplados pelo abono. Jonathan Santiago, secretário de Gestão Administrativa, explica que o vínculo do município é com as empresas contratadas.

“Juridicamente nós não podemos conceder este abono, que é recurso próprio do município para pessoas que não fazem parte do quadro, ou não prestam serviço direto para o município”, explicou, dizendo que o abono, caso aprovado na Câmara, deverá cair na conta dos trabalhadores já no dia 22 de dezembro.

Outra boa notícia anunciada pelo prefeito é em relação ao pagamento do salário e 13° terceiro, segundo ele, o recurso deve está disponível aos servidores também no próximo dia 22 de dezembro.