Governo convoca aprovados no concurso da Saúde para posse

Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quarta-feira, 13, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), publica o chamamento para a posse do concurso público para o provimento de vagas de cargos da Sesacre, conforme o Edital n.º 034 Sead/Sesacre, de 29 de novembro de 2023.

Para a posse, o candidato que entregou a documentação completa deverá comparecer a um dos seguintes endereços abaixo, no dia e horário informado:

Cruzeiro do Sul – 23/12/2023 – 17h – Teatro dos Náuas, Rua do Purus, n.º 551, bairro João Alves.

Rio Branco – 27/12/2023 – 10h – Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), Rodovia BR-364, km 4, Distrito Industrial

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621 ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital completo: Posse da Sesacre