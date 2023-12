O governador Gladson Cameli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para anunciar que até a próxima sexta-feira, vai ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital para o concurso da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

Conforme Cameli, serão 164 vagas. No entanto, Gladson não falou sobre quais cargos serão ofertados, o que vai ser anunciado apenas na publicação do DOE.

“É o compromisso do nosso governo, trabalhando para cuidar das pessoas”, disse o governador.

Veja: