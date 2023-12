O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS), descartou essa semana ao BLOG a hipótese de disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, mesmo tendo sido o parlamentar mais votado daquele município, e convidado pela direção nacional do partido a encarar a missão. Disse que a sua opção é concluir o seu mandato na ALEAC, onde também pode dar a sua colaboração ao povo cruzeirense. Sobre o atual panorama em CZS para a eleição municipal do próximo ano, na sua avaliação o prefeito Zequinha Lima não conseguiu cair na simpatia popular e que, se a médica Jéssica Sales (MDB) for candidata a prefeita, tem ampla chance de ganhar a eleição, porque diz ser isso o que vem sentindo nas conversas que têm com os eleitores sobre a eleição. E o Clodoaldo conversa com muita gente.

MUITO MAIS PRÓXIMO

A depender da opinião de assessores do senador Alan Rick (UB), a sua chapa teria como vice o deputado Nicolau Júnior (PP). Nicolau lhe daria mais espaço no Juruá, sua base eleitoral.

FRITURA COM INTENÇÕES

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, é sem dúvida um dos poucos secretários do governo do Gladson que mais produziu pautas positivas. Tem pontos a avançar, mas teve mais ações positivas que negativas. Essa tentativa de fritura por parte de alguns políticos tem cheiro de querer lhe derrubar para colocar afilhados, ou porque tiveram interesses particulares contrariados. Isso tá claro. É gato com rabo de fora.

QUEM FOI QUE DISSE?

O ideal na gestão pública é se fazer licitação, mas pegar carona numa licitação não é vedado pela lei. E quem foi que disse que nos governos da FPA os órgãos estaduais não usaram o instituto da carona? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho.

QUESTÃO DE VISÃO

Um leitor mandou e-mail discordando do BLOG e reconhecendo o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) como um bom deputado, e prevendo que ainda será governador. Quando escrevi que esperava mais do seu mandato pela sua qualificação, não teve a meta de lhe diminuir, longe disso. Reitero que poderia ter tido mais destaque e que foi um erro ir para a base de apoio ao Gladson, porque isso limitou a sua liberdade parlamentar. Feito o registro discordante do leitor do BLOG.

O ELEITOR TEM SEU PARÂMETRO

O ex-governador Tião Viana entregou a Cidade do Povo urbanizada, com toda infraestrutura. Seu candidato a governador (Marcus Alexandre) foi derrotado naquele reduto pelo Gladson, que não deu um caroço de areia para a construção daquelas casas. É um erro de avaliação imaginar que construir casas para decidir uma eleição.

OUTRO EXEMPLO

Nos últimos 20 anos de PT, o Lula liberou bilhões de reais para o Acre. Todas as pontes para Cruzeiro do Sul foram construídas graças aos recursos liberados. Na eleição levou duas surras para o Alckmin e o Serra, que não fizeram nada para o estado. O Bolsonaro não deu um centavo para a 364, e ganhou de lambada do Lula no Juruá. Então, essa questão de ter ou não feito obras não é garantia de eleição para nenhum gestor público.

DERROTA DOS FALSOS PROFETAS

As principais lideranças evangélicas nacionais, que trocaram a Bíblia pela militância política a favor da reeleição do Bolsonaro, profetizaram que o ex-presidente seria reeleito. Ganhou o Lula. Agora, foram pelo mesmo caminho, com discursos de ódio em atos públicos contra o ministro Flávio Dino, e profetizando que forças divinas o impediriam de ser aprovado no Senado. Voltaram a errar nas profecias, Flávio Dino foi aprovado ontem para o STF. O fanatismo perdeu.

NÃO PENSE

A Praça da Revolução ficou com uma ornamentação belíssima, mas não pense o prefeito Tião Bocalom que isso terá algum peso político na eleição municipal. O que vai balizar a sua aceitação popular, é como estará a sua administração na periferia durante a campanha do próximo ano.

ALÉM DO “LEITÃOZINHO”

Caso o Gladson Cameli não esteja blefando que seu candidato para a PMRB é o Alysson – e ele gosta de blefar na política – para o eleger, ele terá de ir além de ficar chamando o Alysson de “meu leitãozinho.” Ou vai lhe transformar num leitãozinho ao modo pururuca.

UNIDADE DA OPOSIÇÃO

Para o senador Sérgio Petecão (PSD), só existe uma forma de derrotar o seu adversário e prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, toda a oposição se unindo em torno de uma candidatura para lhe enfrentar.

DERROTADO NOVAMENTE

O Bolsonarismo perdeu a eleição e o Lula foi eleito presidente. E voltou a perder agora com a aprovação do nome do Flávio Dino para o STF. Se perder mais uma, terá direito a música no Fantástico.

JABUTI GANHA

Vamos entrar em 2024 e a ponte metálica não avançou nas obras, e continua fechada. Se as suas obras fossem disputar uma corrida com um jabuti iria perder, com certeza.

CULPA DA OMISSÃO

Costumam setores empresariais e políticos culpar o PT, por obras ou conquistas não realizadas. O PT não está mais no governo e na prefeitura, se alguma omissão ou descaso existe, a culpa é dos atuais gestores. Parem com essa cantilena de toda hora falar no PT para acobertar erros.

PASSARAM PELO PT

As duas maiores autoridades do Acre passaram pelo PT, como aliados, É o caso do governador Gladson quando foi deputado federal (era da base da apoio) e do prefeito Tião Bocalom, que foi secretário de Agricultura do governo do Jorge Viana. A história está escrita.

DEIXOU DE LADO

O ex-senador Jorge Viana, definitivamente, abandonou as atividades da política partidária, Sua única preocupação quando vem ao Acre, é visitar para ver como está o seu exuberante cafezal.

MASSACRE CONSENTIDO

Em GAZA acontece o maior massacre em número de crianças que o mundo já conheceu. Não tinham nada a ver com as ações terroristas do Hamas, são vítimas inocentes das bombas israelenses. E com aval dos EUA.

SIDO HONESTO

O governador Gladson tem sido honesto nas suas falas sobre a vinda de recursos para a construção de casas populares, ao citar o Lula como responsável pelas liberações das verbas.

NÃO ESCONDE

A prefeita Fernanda Hassem já não esconde que a sua meta para 2026, é disputar um mandato de deputada federal. Em recente reunião de congraçamento natalino, pediu apoio aos presentes, sob argumento que o Alto Acre não tem ninguém na Câmara Federal.

