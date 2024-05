Conheça o melhor vegetal rico em antioxidantes para reduzir inflamação

“A inflamação não é de todo ruim”, assegura a nutricionista focada em saúde intestinal Davineé Lingo em um artigo do portal de saúde e bem-estar EatingWell. Segundo a especialista, a condição surge como uma resposta imunológica necessária que ajuda o corpo a detectar e destruir substâncias estranhas que afetam a saúde.

De acordo com a nutricionista, uma tática para reduzir a inflamação — responsável por ocasionar uma série de doenças — é optar por uma dieta rica em vegetais coloridos, sendo um em especial, no caso, a beterraba. Davineé destacou que a hortaliça tuberosa traz composição betalaínas, pigmentos “poderosos” com ação anti-inflamatória.

“Foi demonstrado que as betalaínas reduzem vários marcadores de inflamação, diminuem a produção de radicais livres pró-inflamatórios e protegem o corpo de substâncias nocivas chamadas xenobióticos”, ressaltou a nutricionista ao ter por base um estudo publicado pelo jornal acadêmico Human Nutrition & Metabolism.

A especialista salientou que a beterraba é fonte de nitratos dietéticos: “São compostos naturais que o corpo converte em óxido nítrico, um importante mensageiro químico que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo do sangue”. Davineé pontuou que esses ativos melhoram o desempenho de atletas, fato comprovado por uma pesquisa publicada revista na Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Davineé realçou que a beterraba é “embalada de manganês”, composto que desempenha um papel na produção e ativação do superóxido dismutase (SOD), considerado um dos mais importantes antioxidantes do corpo responsável por combater os radicais livres. Consumir uma xícara do vegetal cru oferece em torno de 19% do valor diário do mineral.