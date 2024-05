Com 43.979 usuários, planos de saúde médicos crescem no Acre em 2024

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acaba de publicar em seu portal os números de beneficiários de planos de saúde referentes a março de 2024. No período, o setor registrou 51.035.365 de usuários em assistência médica e 32.734.438 em planos exclusivamente odontológicos. Esses e outros dados estão disponíveis na Sala de Situação.

Nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 868.746 beneficiários em relação a março de 2023. Já no comparativo de março deste ano com fevereiro de 2024, houve um aumento de 152.393 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.207.213 beneficiários em um ano, embota tenha ocorrido uma queda de 68.097 usuários na comparação de março deste ano com o mês anterior.

Em relação aos estados, no comparativo com março de 2023, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 26 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 26 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.

Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Número de beneficiários em planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão Não Identificado mar/24 36.068.035 6.133.764 233 8.793.652 39.681 51.035.365 fev/24 35.898.506 6.156.321 233 8.788.101 39.811 50.882.972 jan/24 35.731.530 6.154.502 233 8.809.784 39.991 50.736.040 dez/23 35.818.201 6.197.272 233 8.814.404 40.118 50.870.228 nov/23 35.757.872 6.166.884 233 8.807.942 40.266 50.773.197 out/23 35.713.853 6.177.940 233 8.828.277 40.396 50.760.699 set/23 35.677.120 6.201.183 234 8.839.380 40.525 50.758.442 ago/23 35.516.797 6.102.413 236 8.843.657 40.661 50.503.764 jul/23 35.395.294 6.129.555 238 8.877.257 40.788 50.443.132 jun/23 35.321.651 6.125.571 239 8.876.110 40.966 50.364.537 mai/23 35.238.310 6.159.849 241 8.867.347 41.115 50.306.862 abr/23 35.135.357 6.176.937 241 8.885.087 41.199 50.238.821 mar/23 35.052.593 6.183.851 241 8.888.082 41.852 50.166.619

Número de beneficiários em planos exclusivamente odontológicos por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Adesão Não Identificado mar/24 23.459.784 3.710.184 1.280 5.559.809 3.381 32.734.438 fev/24 23.602.641 3.626.035 1.280 5.569.194 3.385 32.802.535 jan/24 23.465.484 3.553.401 1.286 5.573.953 3.387 32.597.511 dez/23 23.542.890 3.423.824 1.286 5.583.697 3.390 32.555.087 nov/23 23.328.091 3.429.967 1.287 5.549.071 3.400 32.311.816 out/23 23.252.419 3.245.615 1.287 5.540.797 3.406 32.043.524 set/23 23.109.469 3.227.455 1.315 5.455.827 3.418 31.797.484 ago/23 22.971.849 3.084.965 1.315 5.446.423 3.431 31.507.983 jul/23 22.857.281 3.025.007 1.354 5.405.137 3.563 31.292.342 jun/23 22.775.224 2.989.595 1.461 5.358.617 3.567 31.128.464 mai/23 22.648.317 2.933.672 1.464 5.308.210 3.589 30.895.252 abr/23 22.500.901 2.889.573 1.466 5.326.661 3.598 30.722.199 mar/23 22.320.334 2.889.000 1.470 5.312.819 3.602 30.527.225

Número de beneficiários por UF Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológica mar/23 mar/24 mar/23 mar/24 Acre 42.818 43.979 17.085 20.858 Alagoas 387.182 390.661 411.432 438.496 Amapá 61.658 62.345 51.415 47.173 Amazonas 582.033 609.865 544.025 565.522 Bahia 1.668.890 1.695.474 1.725.070 1.861.353 Ceará 1.346.201 1.384.584 1.176.060 1.340.162 Distrito Federal 924.972 943.998 626.701 677.089 Espírito Santo 1.246.704 1.295.586 658.494 740.422 Goiás 1.333.184 1.371.821 838.439 934.442 Maranhão 502.951 525.534 287.897 339.303 Mato Grosso 658.469 672.654 252.056 278.881 Mato Grosso do Sul 648.274 669.043 323.506 341.188 Minas Gerais 5.548.168 5.718.796 2.637.338 2.916.244 Pará 848.861 874.262 510.831 543.591 Paraíba 453.876 469.885 471.322 528.195 Paraná 3.057.402 3.100.632 1.610.481 1.796.579 Pernambuco 1.397.944 1.420.830 1.225.428 1.287.321 Piauí 391.210 408.115 159.048 204.221 Rio de Janeiro 5.546.798 5.657.736 3.520.127 3.620.742 Rio Grande do Norte 599.740 615.222 497.027 554.731 Rio Grande do Sul 2.568.959 2.622.894 865.120 1.029.914 Rondônia 150.430 154.624 113.145 123.805 Roraima 31.914 31.239 11.382 11.716 Santa Catarina 1.629.744 1.667.477 815.907 883.941 São Paulo 18.039.303 18.112.660 10.820.636 11.265.945 Sergipe 327.686 337.866 227.861 249.940 Tocantins 121.408 125.401 122.138 125.792

Por: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)