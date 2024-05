Barra de ferro foi substituída por cana de açúcar no transporte público | Bnews - Divulgação Reprodução/G1/Arquivo Pessoal

Uma passageira do transporte público de Belo Horizonte, em Minas Gerais, denunciou o uso de um pedaço de cana de açúcar improvisado no lugar de uma barra de ferro que estava quebrada em uma linha de ônibus. A informação é do portal G1.

De acordo com a usuária, o registro ocorreu na última sexta-feira (10). A cana teria sido colocada no lugar de uma barra para dar sinal de parada e para apoio dos passageiros que ficam de pé.

Fonte: Bnews