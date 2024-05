Leo Dias revela ter sido ameaçado de morte por ex-marido de atriz super famosa; veja vídeo

A revelação foi feita por Leo Dias durante sua participação no programa 'Fofocalizando', do SBT, nesta quinta-feira (16) | Bnews - Divulgação Reprodução / SBT

A revelação foi feita por Leo Dias durante sua participação no programa 'Fofocalizando', do SBT, nesta quinta-feira (16) | Bnews - Divulgação Reprodução / SBT

A vida de fofoqueiro dos famosos que Leo Dias tem há anos já lhe trouxe alguns tantos percalços em sua carreira jornalística, sendo uns bem sérios, como o que aconteceu envolvendo um ex-marido de Susana Vieira. Durante participação no programa ‘Fofocalizando’, do SBT, nesta quinta-feira (16), o jornalista contou que chegou a ser ameaçado de morte.

Tudo aconteceu em 2008, época em que a atriz tinha um relacionamento conturbado com o policial Marcelo Silva. “Na época em que ela namorava aquele policial que traía ela, eu tinha várias fotos das traições e eu dava pílulas no jornal assim: ‘uma famosa atriz está sendo traída na Barra da Tijuca, à luz do dia’”, iniciou.

Apesar de garantir que não citava o nome, a atriz identificava que se tratava dela e abriu uma “guerra” contra ele, que durou até o fim do relacionamento. “Demos duas páginas de coluna com fotos das traições dele, já estava tudo guardado”, contou. “No dia seguinte, eu abri a coluna e escrevi: ‘a partir de hoje o ex-marido da atriz nunca mais será citado nesta coluna, porque a estrela é Susana Vieira’”, completou ao revelar ter enviado flores à atriz.

No entanto, a exposição do policial na época gerou nada menos que uma ameaça de morte, sendo que o ex da atriz acabou sendo encontrado morto na garagem de um apart-hotel, semanas depois. . “E, semanas depois, o policial que me ameaçou de morte morre“, disse Leo.

Marcelo Silva tinha 38 anos e foi encontrado morto no hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As investigações apontaram que ele teria sofrido uma overdose. Susana Vieira se separou de Marcelo depois de descobrir seu envolvimento com estudante. Apontada como pivô da separação , Fernanda chegou a registrar queixa contra ele na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia, por agressão física. Pouco tempo depois, Marcelo e Fernanda assumiram o romance em público.

