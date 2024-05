Romário se exalta e xinga jornalista durante coletiva: “Que ele vá tomar c*”; entenda

Presidente do América-RJ e relator da CPI das apostas, Romário não gostou do questionamento sobre interferência no patrocinio do América com resultado da CPI | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes Sociais / Instagram / @romariofaria

O presidente do América-RJ, Romário, abriu o jogo sobre o vínculo do seu time com os patrocínios de “Bets” e o fato dele ser também o presidente da CPI das Apostas. Ao responder sobre essa situação, o gestor garantiu que as situações não vão se misturar. Apesar disso, Romário “pegou ar” e xingou o jornalista que fez tal comparação.

“Hoje, 75% do futebol brasileiro é patrocinado por uma empresa de Bet. O campeonato brasileiro, quem patrocina é uma empresa, uma Bet. A Copa do Brasil é uma Bet. Então, a esse jornalista que fez essa colocação, que ele vai tomar c*** dele, porque ele está totalmente equivocado em achar que a minha relação hoje em ter a Superbet no América, e hoje está aqui na Granja Comary, vai me interferir em algum momento no relatório que eu fizer”, afirmou o presidente do América-RJ, Romário.

Romário ainda seguiu dizendo que nada disso o trabalho segue sendo feito e que nada disso vai atrapalhara na produção do relatório da CPI das Apostas. “Vou fazer um relatório, e com certeza a gente vai pegar muitas sacanagens, muitas manipulações, isso me atrapalha em nenhum momento de eu fazer o relatório sério e capacitado que é a minha ideia”, concluiu Romário.

