VÍDEO: Mãe evita que filho seja assaltado ao dar ‘voadora’ em ladrão; veja

Uma mãe conseguiu evitar que seu filho fosse roubado durante uma tentativa de assalto, ao aplicar uma ‘voadora’ no suspeito, na frente da própria residência, em Santa Marta, na Colômbia.

Ao abrir o portão da casa, a vítima, que havia acabado de chegar no local, foi surpreendida com a presença do suspeito. O homem estava escondido atrás de um veículo próximo da residência e aguardava a chegada do jovem.

O suspeito, durante a ação criminosa, tentou levar a mochila do jovem, que resistiu para não entregar o objeto pessoal para o criminoso. Toda situação foi registrada por câmeras de segurança do imóvel e foi compartilhada por um site local, o “Nacionales RD Informativo”.

Dentro da casa havia um casal de idosos que viram a movimentação entre a vítima e o criminoso, alguns segundos depois, a mãe do rapaz, percebendo o ocorrido, foi até o local e aplicou um chute contra o bandido, conseguindo evitar o ato criminoso. O homem fugiu logo em seguida.

Veja o vídeo

Fonte: Bnews