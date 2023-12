Nova balsa chega e Governo ainda anuncia R$140 mil para ramais de Feijó

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), transportou na sexta-feira, 1º, uma nova balsa para efetuar a travessia no Rio Jurupari, em Feijó. O governo não tem medido esforços para garantir condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial da região.

“Temos seguido uma determinação do governador Gladson Cameli e o Deracre trabalha na execução dos serviços nos municípios com foco, e o empenho dos trabalhadores demonstra o compromisso do governo com as famílias que necessitam de acesso”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

A diretora de Portos e Aeroportos do Deracre Thais Cabral afirmou que a nova balsa mede 18 metros de comprimento por 5m de largura e teve apoio de segurança da escolta de um veículo do 6° Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), no trajeto entre Cruzeiro do Sul e Feijó, com duração de oito horas e três paradas para aferição das condições de segurança.

“É um trabalho que requer muita segurança e, graças ao empenho e união de toda equipe do Deracre e apoio da Polícia Militar, conseguimos com que a embarcação chegasse na sede regional do Deracre, em Feijó”, disse.

Segundo Thais Cabral, o transporte da nova embarcação foi feito pela BR-364, num caminhão-prancha, sendo necessária a utilização de pistões hidráulicos e remontes para suportar e assegurar que a balsa fosse transportada com o máximo de segurança.

“É uma embarcação construída com recursos próprios do Estado pelo Deracre, que dará apoio na travessia de carros e pedestres às margens do Rio Jurupari e foram executados serviços de manutenção industrial, preventiva e corretiva”, afirmou.

“No Rio Jurupari é feita a travessia para chegar até a divisa com o Amazonas e, com a destinação da emenda [de R$ 140 mil] do ex-deputado Cadmiel Bonfim, realizaremos melhorias no ramal e compra de um motor para a balsa”, afirmou o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque.

De acordo com o diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca, os agentes técnicos da autarquia atuaram na limpeza e reabertura em 55 quilômetros, com início na estrada vicinal em Feijó, até a margem do Rio Jurupari, na divisa do Acre com o Amazonas.

“É uma equipe dedicada, que trabalha incansavelmente pelo sonho dessa estrada, pela ligação das cidades. Teremos uma ampliação do serviços nesse trecho de ligação”, afirmou.