Brasil em Mapas: acreano busca mais por televisor na Black Friday

Principais interesses de compras online na Black Friday, segundo a plataforma Brasil em Mapas: no Acre, as buscas são por televisor.

Análise de produtos mais buscados no Google com base no top 3 interesses das três principais vendas de acordo com a análise de mercado de varejo Linx em 24 horas.

As maiores vendas neste período analisado foram os itens eletro: #TV, ar-condicionado e geladeira. Fora os eletro, o protetor solar foi também um dos itens mais vendidos da semana.

A distribuição geográfica destes produtos mais buscados analisado pelo Google Trends demonstra a grande influência climática atual nos interesses de consumo.

Numa grande porção regional do centro a sudeste do país foi observado o maior interesse por geladeiras, incluindo São Paulo e Minas Gerais.

No terceiro estado mais populoso do país – no Rio de Janeiro o interesse maior foi por ar-condicionados.

Norte e sul do país tiveram o aparelho de TV como principal interesse de compra.