Black Friday: 91,5% dos empresários estão otimistas para a data

Ao menos 91,5% dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo da capital acreana estão estimulados com as vendas na Black Friday, nesta sexta-feira, 24. Pelo menos, é o que aponta pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). Ainda segundo o estudo, dos otimistas, 54,7% acreditam que o consumidor está mais motivado para gastos.

A pesquisa foi realizada no último dia 13, junto a 103 empresários e a 203 pessoas com potencial de consumo doméstico em Rio Branco. Além disso, para 62,2% dos empresários entrevistados, as vendas devem crescer entre 10% e 50%; em contrapartida, 30,2% acreditam numa redução entre 10% e 25%.

Diante das perspectivas para consumo e vendas na Black Friday, a pesquisa observou ainda relevante otimismo por parte dos empresários, haja vista a expectativa de aumento de vendas em 2023, com relação a 2022. Para tanto, 49,1% devem adotar, como estratégia, a redução de preços dos bens e serviços ofertados no mercado. Também os níveis de descontos para as vendas com recebimento à vista devem ser a estratégia para 37,7% dos entrevistados, aí incluída a concessão de descontos mesmo para as vendas a crédito.

A pesquisa destaca a preocupação dos empresários com relação a possíveis ameaças a enfrentar nesse momento de grande movimento de compra e venda de consumo doméstico em mercados de diversos países. Assim, 30,2% dos empresários de Rio Branco apontam como ameaça a fragilidade econômica observada em nosso próprio país, o endividamento da população (28,3%), assim como o desemprego doméstico (17,9%). Também a inflação e a concorrência são ameaças consideradas.

Conforme 33% dos empresários entrevistados, a melhora nas vendas da Black Friday acontece somente na véspera do respectivo dia de calendário, seguidos por outros 30,2%, que admitem tal melhora no próprio dia. Também 22,6% apontam percepção de melhora no início do mês de novembro e 12,9%, a partir do pagamento de salários referente ao mês de outubro.

Ademais, para 67,9% dos empresários de Rio Branco, as vendas para a Black Friday geralmente superam aquelas relativas a outras grandes datas de consumo doméstico anual, a exemplo do “Dia das Crianças” e “Dia dos Pais”. Inclusive, as negociações na sexta-feira devem alcançar volume monetário superior ao do ano passado, conforme previsão de 48,1% dos empresários. Outros 35,8% acreditam que o faturamento será menor com relação à Black Friday passada. Outros 16,0% omitem essa manifestação.

Para 75,4% dos empresários de Rio Branco, as vendas unitárias na Black Friday terão preços médios de até R$200, com maior incidência nas vendas de valores entre R$ 50 e R$ 100. Também tem os empresários que apostam em vendas a valores médios acima de R$800.

Consumidores

Para o consumo, 55,2% da população entrevistada se disse motivada pelo gasto na Black Friday. Dos bens mais desejados, 22,4% devem adquirir aparelhos de celulares e tablets; enquanto outra parcela, de 14,4%, demonstra preferência para compra de TV; 11,5%, para móveis em geral; e 10,3%, para roupas. Também tem a população que deve comprar geladeira, dentre outros objetos.

A pesquisa constatou ainda que 72,4% da população de Rio Branco faz pesquisas de preços antes da realização dos gastos pretendidos na Black Friday, assim como 51,7% aproveitam os preços e descontos (da Black Friday) para antecipar algumas compras de natal.

Segmentos de pesquisa

Da amostra das empresas pesquisadas, os segmentos mais presentes são de vestuários (34,0%) e de acessórios (26,4%), muito embora se verifique representantes dos ramos de móveis e eletrodomésticos (8,5%), artigos de farmácia (6,6%) e de festas (5,7%), dentre outros.

Com relação aos consumidores, 53,2% são do gênero feminino e 46,8%, do masculino, sendo 63,6% da faixa etária entre 16 a 44 anos.