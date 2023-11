O plano do governo e da prefeitura para a festa de Ano Novo no Vale do Juruá

Pela segunda vez, o estacionamento do Estádio Arena do Juruá será palco do Réveillon de Cruzeiro do Sul. Com a finalidade de iniciar os preparativos para o evento, o governo do Estado participou de uma reunião de alinhamento na sexta-feira, 24. Estiveram presentes no encontro, representantes da Casa Civil estadual e municipal, do Gabinete do Governo no Juruá, do 6º Batalhão da Polícia Militar, do 4° Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal/Urbano, do Trânsito e da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), da Secretaria Municipal de Transporte, bem como dos transportes alternativos (taxi, mototáxi, vans, transporte por aplicativo).

“Esse primeiro momento foi uma reunião de alinhamento para o Réveillon 2024 com as instituições envolvidas na festa. Futuramente, novos encontros serão realizados, para que a população tenha o melhor evento possível”, destaca o chefe de gabinete da Casa Civil, Mário Vieira Neto.

A festa da virada de ano iniciará às 21h do dia 31 de dezembro e seguirá até às 5h da manhã do dia 1° de janeiro de 2024. Vale destacar que, no que se refere á infraestrutura, a maior novidade é a área de show totalmente pavimentada pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), que comporta um público de mais de 40 mil pessoas.