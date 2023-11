Mototaxistas pedem combate ao transporte pirata em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco recebeu na tarde desta segunda-feira (13) representantes dos mototaxistas da capital para ouvir suas reivindicações à cerca da atuação dos clandestinos na cidade. Segundo eles, a atuação dos pirangueiros está prejudicando a classe que está legalizada junto ao município, para o serviço de transporte de passageiros.

“Viemos aqui pedir para o prefeito nos ajudar referente à fiscalização do serviço clandestino que a gente está ficando cada dia mais difícil de trabalhar do jeito que está. Essa concorrência dos ilegais a gente pede que o prefeito venha, nos ajude para a gente conseguir fazer o nosso trabalho do dia a dia que é o transporte de passageiros”, explicou o presidente do Sindmoto, Eliberto Gomes.

O diretor-presidente da RBTRANS, José Benício Dias, disse que a fiscalização aos clandestinos na cidade é constante e reforça a necessidade do envolvimento maior das forças de segurança na fiscalização, mas que a gestão está sempre disposta a ouvi-los para alinhar, junto a categoria, ações de combate à irregularidades.

” A RBTrans sempre ativa nas suas funções do dia a dia, combatendo o transporte clandestino, atuando no trânsito, nos estacionamentos, nas vias públicas. E aqui, o prefeito, como é sensível sempre à legalidade, recebeu o Sindicato dos Mototaxistas, que é vítima do transporte clandestino, como os demais órgãos de transporte. Assim o prefeito sensível à legalidade, está cobrando da RBTrans mais firmeza no que já faz, ampliar a nossa fiscalização no combate ao clandestino. E é isso, o bom prefeito que é dedicado. Todas as causas de Rio Branco. Ele quer ver Rio Branco melhor, com o trânsito melhor, com o transporte melhor e a fiscalização funcionando.”

Na ocasião foi discutida a construção de uma plataforma para o melhor serviço entre os mototáxis e passageiros e uma reunião com representantes da RBTRANS sindicato da categoria e o Ministério Público para alinhar ações em conjunto no combate aos irregulares.

O prefeito enfatizou que todo mundo que é legalizado quer ter os direitos assegurados e ao poder público cabe a obrigação de assegurar esses direitos.

“Evidentemente que chega um ponto, como está hoje, que virou uma bola de neve, e aí o que saiu acordado aqui é que tanto eles vão fazer um documento, juntar com o documento da RBTrans, que já encaminhou ao Ministério Público três vezes, vai de novo refazer o documento, juntar com o documento do sindicato, para encaminhar lá junto ao Ministério Público, para poder fazer uma reunião geral com todo mundo.”