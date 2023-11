Água disponível no Rio Acre deve cair a menos de 20 metros por segundo em 2040 em Rio Branco, dizem pesquisadores

A estimativa de disponibilidade de água no Rio Acre deve cair de 25 metros cúbicos por segundo para menos de 20 m/s até 2040, segundo o estudo “Avaliação da Relação Demanda por Água e Disponibilidade Hídrica do Rio Acre Frente ao Crescimento Populacional do Município de Rio Branco”, produzido pelos pesquisadores Carolina de Lima Accorsi Montefusco, Wilians Montefusco da Cruz, Daniela Silva Tamwing e Rodrigo Otávio Peréa Serrano, da Universidade Federal do Acre. O estudo está publicado na Revista Brasileira de Geografia Física neste mês de novembro.

A pesquisa observou a relação entre disponibilidade de captação da água, citando que não há uma tendência de volumes maiores no período de janeiro a abril, que é a ocorrência de altos índices pluviométricos e cotas maiores no rio Acre, bem como volumes de captação menores nos meses entre junho a outubro, justamente meses de estiagem e vazões menores no manancial. Exemplo disso, dizem os pesquisadores, pode ser observado em janeiro e abril de 2017 e em abril de 2018, com os menores volume de captação do ano (justamente na estação chuvosa). Nos anos de 2019 e 2020 os maiores volumes de captação, destacados em verde, ocorreram nos meses de agosto e setembro (justamente na estação seca), respectivamente.

Nos meses mais secos do ano, na cidade de Rio Branco, são julho, agosto, setembro e outubro. O mês de setembro apresentou as menores médias de vazão mínimas desse período, entre os anos de 1970 a 2020. Dessa maneira foram utilizadas as vazões mínimas do referido mês, tendo em vista como pior cenário.

Ainda segundo o estudo, os dados populacionais estimados, possibilitaram observar que a população de Rio Branco terá um acréscimo de 35,79% de habitantes em sua população, em 20 anos. Dessa forma, a população estimada para o ano de 2040 é de, aproximadamente 555.775 habitantes.

A íntegra do estudo pode ser acessada aqui:

https://www.researchgate.net/publication/375595751_Avaliacao_da_Relacao_Demanda_por_Agua_e_Disponibilidade_Hidrica_do_Rio_Acre_Frente_ao_Crescimento_Populacional_do_Municipio_de_Rio_Branco_Acre_Brasil