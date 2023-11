Há mais de duas décadas que o MDB não consegue eleger um candidato a prefeito de Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, segundo colégio eleitoral, está há oito anos fora do comando da prefeitura. O mesmo acontece em outros municípios. Um suplício para quem já teve todos os prefeitos do Acre. Mas, o presidente do MDB, Flaviano Melo, acha que 2024 vai ser o ano da virada e a saída do purgatório. A grande maioria dos seus pré-candidatos lideram as pesquisas para as prefeituras de Rio Branco com Marcus Alexandre; Cruzeiro do Sul com Jéssica Sales; Brasileia com Leila Galvão; Feijó com o Delegado Railson; Tarauacá com Vando Torquato, Mâncio Lima com Chicão; e crê que reelegerá os prefeitos de Acrelândia, o Olavinho; e o de Santa Rosa, Tamir de Sá. E ainda tem o candidato de Manuel Urbano, o vereador Careca, sobrinho do deputado Tanízio de Sá (MDB). Nunca nas últimas eleições municipais o MDB entrou com uma chapa tão forte de candidatos a prefeitos. A saber se manterão o mesmo patamar nas pesquisas do próximo ano, mas para quem tenta sair do purgatório, não deixa de ser uma boa arrancada essa do MDB.

PARA FICAR CLARO

O que critiquei neste espaço foi a prefeitura estar todos os anos bancando prejuízos da empresa de ônibus, a RICO. Nem de leve, insinuei, algo sobre a honestidade do prefeito Bocalom. O conheço há mais de 20 anos. Temos pensamentos ideológicos diferentes. Mas o respeito. É um político turrão, não ouve ninguém, mas desonesto, isso o Bocalom não é.

MORAES CONTESTA

Sobre a briga na ALEAC com a deputada Michelle Melo (PDT) o deputado Manoel Moraes (PDT) mandou explicação que ele foi o primeiro a ser agredido pela parlamentar, ao ser chamado de “Macho escroto”, é que rebateu dizendo que quem ontem elogiava o governo, não tem legitimidade para criticar hoje. Por isso a comparou a um urso hoje e a uma avestruz, ontem. E que ela não pode usar o fato de ser mulher, para atacar os outros.

BATER E APANHAR

Na política tem um detalhe importante, que ataca deve estar preparado para a resposta. A oposição tem que estar preparada para bater e apanhar.

ESPAÇO ABERTO

O BLOG tem por princípio abrir espaço para o contraditório. A deputada Michelle Melo (PDT) pode contestar em nota, se assim quiser.

CASA DE DEBATE

O que tem que ficar claro é que a ALEAC é uma casa de debates, não é uma casa do amém e sim senhor, e se não é para ter oposição que se transforme a casa numa franquia do governo do Gladson Cameli. A oposição crítica e a base do governo rebate, assim é que o boi político dança.

QUEM SABE FAZ A HORA

O presidente do MDB, Flaviano Melo, defende que a médica Jéssica Sales (MDB) somente anuncie, oficialmente, sua candidatura a prefeita de Cruzeiro do Sul, no primeiro trimestre de 2024.

DEPENDE DA FAMÍLIA

Flaviano Melo (MDB) não quis dar a certeza que a Jéssica será mesmo candidata, acha que é uma decisão que deve passar pela sua família.

FORA DE COGITAÇÃO

Pelo que ouvi dos cabeças brancas do MDB, se encontra completamente fora de cogitação o Marcus Alexandre (MDB) compor qualquer chapa como vice na disputa da prefeitura da capital.

VIVENDO E APRENDENDO

Acompanhei vários governos. Em todos, a prioridade no bom tratamento sempre foi com os deputados da base governista na ALEAC, porque eles é que aprovam os projetos. No atual governo os papéis se inverteram, os secretários, que não têm votos e não votam, é que são prioridade e respeitados. Vivendo e aprendendo.

NADA COM NADA

No governo Bolsonaro, o avião da presidência serviu de transporte para o tráfico de cocaína. É da maior irresponsabilidade colocar a sua imagem no fato. Também é irresponsabilidade querer queimar o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque um assessor seu recebeu a mulher de um traficante, que integrava uma comitiva de mulheres. Nada com nada, nos dois casos. Em ambos episódios, explorar é hipocrisia.

HÁ QUEM SIMPATIZE

Já há no MDB quem simpatize com uma chapa formada pelo médico Fábio Rueda (União Brasil) – de cujo partido é presidente do diretório municipal – de vice do Marcus Alexandre (MDB). Rueda é primeiro suplente de deputado federal.

PEDRA NO CAMINHO

Mas há uma pedra no caminho, o senador Alan Rick (UB), presidente regional da sigla, que não aceita nem discutir a aliança com o MDB.

NA DISPUTA

Quem vai estar na disputa da prefeitura de Rodrigues Alves pelo União Brasil, é Ralph Fernandes, quem mais luta pela construção de uma ponte para tirar o município da dependência das balsas.

CONVERSA NO ALTO

O ex-vereador Joelson Pontes, que trabalha para ser o candidato a prefeito de Brasiléia pelo PP, esteve reunido com a vice-governadora Mailza Assis, numa conversa que passou pelo seu grupo manter o domínio do partido no município. Saiu alegre do encontro.

BASE POLÍTICA

A luta do senador Márcio Bittar (UB) para trazer o prefeito Tião Bocalom para o PL, tem foco em 2026. É que se o Bocalom ganhar, Bittar teria uma base para a sua candidatura ao Senado. Hoje, Bittar está remando só.

CAMPANHA DECIDE

Não se pode em nenhuma análise se tirar a candidatura de Alysson Bestene (PP) do páreo, apenas porque não foi bem nas pesquisas deste ano. Cada caso é um caso, mas já vi candidato com 3% nas pesquisas se eleger para a PMRB. Campanha é que decide.

PRIMEIRO E ÚNICO

O único político com mandato estadual que defende a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) para prefeito de Rio Branco, é o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Voz solitária.

PEGA MAL PARA A IMAGEM

No poder público, se um compromisso não pode ser cumprido dentro de um calendário, não o faça. A pior coisa para a imagem de um político é o de não ser cumpridor de compromissos.

FRASE MARCANTE

“As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras”. Lao Tsé, filósofo chinês.