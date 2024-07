Sono irregular durante a noite aumenta risco de diabetes, revela estudo

Pesquisadores de Boston, Massachusetts, e Manchester, Reino Unido, descobriram que a irregularidade no sono está associada ao risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Os resultados do estudo foram publicados na revista Diabetes Care. Para investigar a ligação entre sono irregular e risco de diabetes, os pesquisadores utilizaram dados do UK Biobank, obtendo permissão para usar informações de 84.421 participantes neste estudo.

Os dados de sono foram obtidos através do uso de acelerômetros, dispositivos que captam níveis de atividade semelhantes a um relógio fitness, usados por sete dias entre 2013 e 2015.

Os participantes tinham idade média de 62 anos, e os pesquisadores também utilizaram dados genéticos do Biobank para calcular risco poligênico para diabetes, com base em variantes genéticas conhecidas para a condição.

Descobriu-se que participantes com uma variação na duração do sono de 31 a 45 minutos em relação à média, apresentavam um aumento de 15% no risco de diabetes, em comparação com aqueles cuja variação na duração do sono era de 30 minutos ou menos.

Aqueles com maior variabilidade, com uma variação na duração do sono de 91 minutos ou mais, apresentaram um aumento de 59% no risco, após ajustes para idade, sexo e raça.

Além disso, os pesquisadores analisaram diferenças na duração do sono de mais ou menos 60 minutos e encontraram um aumento de 34% no risco para aqueles com uma diferença superior a 60 minutos, que resultou em 11% após ajuste para estilo de vida, comorbidades, fatores ambientais e adiposidade.

Sono irregular está diretamente ligado a hábitos pouco saudáveis

Os autores não investigaram os mecanismos subjacentes à ligação encontrada neste estudo de coorte prospectivo, mas sugeriram que padrões irregulares de sono podem perturbar os ritmos circadianos, interferindo no metabolismo da glicose e reduzindo a sensibilidade à insulina.

Anteriormente, os pesquisadores examinaram que o cronotipo – propensão para o indivíduo dormir em um determinado momento durante um período de 24 horas – está ligado ao ritmo circadiano individual, que é afetado pelos níveis de luz, entre outros fatores.

Os pesquisadores também observaram que as pessoas que dormem mal eram mais propensas a relatar comportamentos de estilo de vida não saudáveis.