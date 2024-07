Paris 2024: Gabi Moreschi brilha, e Brasil atropela Espanha em estreia no handebol

Estreando em grande estilo no handebol nos Jogos de Paris, o Brasil bateu a Espanha por sonoros 29 a 18 na primeira rodada do Grupo B, em partida que contou com forte atuação das brasileiras nos dois lados da quadra.

No que diz respeito a parte ofensiva, o Brasil anotou a marca 66% de aproveitamento, conseguindo converter 29 arremessos de 44 tentativas. As artilheiras brasileiras desta manhã foram Bruna daproveitamento, defendendo 14 de 31 arremessos, a atuação de Gabi ganhou grande destaque nas redes sociais. Ainda durante a partida, vários memes e elogios à atleta surgiram na web.

Vale destacar que o confronto desta quinta-feira marcou a primeira vitória das brasileiras sobre as espanholas em Jogos Olímpicos e Mundiais.

A seleção feminina de handebol volta à quadra na próxima terça-feira (30), às 9h, para enfrentar a Hungria.e Paula e Patricia, que anotaram seis gols cada.