Vídeo mostra avião caindo e explodindo após decolar; 18 pessoas morrem

Vídeo mostra avião caindo e explodindo após decolar no Nepal; 18 pessoas morrem Foto: Reprodução/ riteshx01/ X

Um avião caiu e pegou fogo logo após decolar do aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, nesta quarta-feira, 24, informaram as autoridades. Dezoito pessoas que estavam a bordo morreram. Vídeos registraram o momento da queda e de uma espessa fumaça preta subindo para o céu (Assista abaixo).

“Pouco depois da decolagem, a aeronave desviou para a direita e caiu no lado leste da pista”, disse a Autoridade de Aviação Civil do Nepal.

O porta-voz do Aeroporto Internacional Tribhuvan de Katmandu, Tej Bahadur Poudyal, afirmou que somente o capitão foi resgatado com vida e que está recebendo tratamento em um hospital da região.

A aeronave de passageiros pertence à Saurya Airlines e transportava dois tripulantes e 17 técnicos. Um funcionário informou que o avião era uma aeronave CRJ-200 de 50 lugares com o registro 9N-AME.

O veículo estava indo para manutenção regular no novo aeroporto de Pokhara, no Nepal, inaugurado em janeiro e equipado com hangares de manutenção de aeronaves.

“O avião estava programado para passar por manutenção durante um mês a partir de quinta-feira. Não está claro por que ele caiu”, disse Mukesh Khanal, diretor de marketing da Saurya Airlines.

O aeroporto de Katmandu foi fechado temporariamente após o acidente, mas reabriu em poucas horas. (*Com informações da Reuters).