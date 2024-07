Números revelam que Bolsonaro não está transferindo votos

Nas eleições de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), foi o candidato mais votado para a presidência da república na cidade de Rio Branco, recebendo 142.090 mil votos, o que corresponde a 72,51% do total.

Em contraste, Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi a opção de apenas 27,49% dos eleitores, totalizando 53.873 votos, equivalentes a 26,30% do total.

A pergunta que se faz é: Porque o candidato do MDB, Marcus Alexandre, dito de “esquerda”, lidera as pesquisas com uma diferença de 7% do candidato bolsonarista, o prefeito Tião Bocalom (PL)? Onde estão os votos de Bolsonaro que não apareceram?

Das duas, uma: Discursar contra o PT, que não tem vereador na capital, deputado estadual ou federal; senador, nem pensar, cansou o eleitor e não rende mais votos, ou fica provado que Bolsonaro não transfere votos. E agora, José?!

. PT vira saco de pancada na eleição:

. Até tu, Brutus?!

. Há praticamente seis anos o PT não governa o Acre, não tem um senador, deputado federal, estadual ou vereador na capital.

. Dos quatro prefeitos que tinha, perdeu três (o último dos Moicanos é o Bira Vasconcellos, de Xapuri), mas continua apanhando.

. Os marqueteiros do prefeito Tião Bocalom precisam avisá-lo de que, no Acre, o mote “Fora PT” está caindo em desuso;

. Que a eleição municipal não tem a mesma pegada da nacional.

. A luta de grupos políticos que estão há oito anos no poder e não querem largar o osso é grande nos municípios do interior.

. O povo elege, depois tira do poder; tem sido assim há anos; ninguém fica ad aeternum.

. É duro, mas é a verdade!

. Com o advento das redes sociais a confusão é maior ainda.

. Às vezes, em uma eleição, é melhor perder com “A” do que ganhar com “B”.

. O problema de alguns institutos de pesquisas é que estão atrelados ao poder e a grupos políticos.

. Só um jumento acredita fielmente na fidelidade das pesquisas.

. A deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) é uma aliada importante da vice-governadora Mailza Assis.

. Quando a orquestra desafina, as duas se juntam e afinam a viola novamente.

. A propósito, como um craque no jogo político, o governador Gladson Cameli não vai entrar nas brigas de grupos políticos nas eleições municipais.

. Isto quer dizer que quem fez o angu que coma com caroço e tudo.

. Anotem:

. O presidente da APEX, Jorge Viana, está reconstruindo a casa tijolo por tijolo.

. Para as eleições de 2026 vem com tudo e muito mais na briga por uma vaga no Senado.

. Dúvidas?!

. Aguardem!