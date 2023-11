Tênis: Laura Pigossi faz 1º jogo do Brasil no Billie Jean King Cup

A tenista paulista Laura Pigossi, medalha de ouro no Pan de Santiago, será a primeira do time brasileiro a estrear nesta sexta-feira (10) contra a equipe sul-coreana nos playoffs (eliminatórias) que garantem vaga na fase classificatória do Billie Jean King Cup, torneio entre seleções que equivale à Copa Davis no masculino. Pigossi estreia às 12h30 (horário local) e, na sequência, será a vez de Beatriz Haddad, número 11 do mundo, entrar em quadra. Além de Laura e Bia, a equipe brasileira conta com Luisa Stefani, Carolina Meligeni e Ingrid Martins no torneio que vai até sábado (11).

O duelo de estreia de Pigossi (134ª no ranking mundial e número 2 no Brasil) será contra Sohyun Park (295ª), às 12h30 no horário local. Para garantir vaga na fase qualificatória da competição – que define os participantes das finais valendo o título de 2024 do Billie Jean King Cup – as brasileiras precisam vencer os playoffs em Brasília. Serão ao todo quatro disputas de simples e uma de duplas. A melhor seleção assegura a vaga.

“É sempre muito bom poder voltar ao Brasil e jogar em casa. A nossa torcida é uma das melhores do mundo e notamos isso nos torneios ao longo do ano. É uma energia única e somos privilegiadas por estarem do nosso lado. Com certeza vai ser um diferencial quando estivermos em quadra”, afirmou Pigossi em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Recém campeã do WTA Elite Throph, disputado na China, Bia Haddad (número 11 do mundo) chega motivada à competição, mesmo após uma série de jogos. Ela enfrentará Yeonwoo Ku (505ª) logo após o jogo de Pigossi.

“Nenhuma mudança é fácil, mas já estamos acostumadas com esses processos. Viajamos por várias cidades e as condições variam, como o piso, a bola, a umidade. Tudo influencia, mas precisamos focar naquilo que está no nosso controle. É mais uma semana especial e me sinto honrada em fazer parte de um time que trabalha duro individualmente durante o ano para estar aqui”, revelou Bia, número 1 no Brasil.

Técnica do quinteto brasileiro, Roberta Buzagli, comentou sobre o sorteio dos confrontos realizado nesta quinta (9).

“O sorteio é mais ou menos o que imaginávamos. Estamos fazendo uma boa preparação para todas já se adaptaram às condições que pedimos. Agora temos que levar essa energia para cada duelo”, disse a treinadora.

Programação

Sexta (10)

12h30

Laura Pigossi x Sohyun Park

A seguir

Beatriz Haddad x Yeonwoo Ku

Sábado (11)

10h

Beatriz Haddad x Sohyun Park

A seguir

Laura Pigossi x Yeonwoo Ku